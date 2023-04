Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für das Verkehrsproblem in der Siedlung Bobenheim-West zeichnet sich eine Lösung ab. Möglicherweise wird eine andere Zufahrt zum Gewerbe in der Gutenbergstraße gebaut. Der Eigentümer des Bobenheim-Roxheimer Geländes am Feldrand jedenfalls wäre bereit, den Großteil der Kosten dafür zu tragen.

Er sei sehr an dieser Lösung interessiert, berichtet auf Anfrage Mahir Altundas, Speditionsleiter der Hochdorf-Assenheimer Firma Logitec Express Logistik GmbH, die Ende