In Mutterstadt sollen vier Sirenen installiert werden. Das hat der Gemeinderat gerade beschlossen. Derzeit gibt es nämlich keine Sirenen, die die Mutterstadter bei einer Gefahr warnen könnten.

Es habe bis in die 1990er-Jahre zwar Sirenen in Mutterstadt gegeben, berichtet Bürgermeister Hans-Dieter Schneider (SPD). Doch mit Ende des Kalten Kriegs habe der Bund dieses Warnsystem aufgegeben. Auch die Kommune sah keine Notwendigkeit, die Kosten für die Instandhaltung zu investieren. Mit der Flutkatastrophe im Ahrtal vergangenen Sommer sind Sirenen aber wieder in den Fokus gerückt. Zwar könnten die Menschen mittlerweile per Handy oder über Funk und Fernsehen gewarnt werden, doch besonders nachts, sind Sirenen ein probates Warnsystem.

Bund und Land haben ein Sirenenförderprogramm aufgelegt, das die Kommune nutzen möchte. Für Planung und Umsetzung soll ein Dienstleister beauftragt werden. Laut Verwaltung wurde wegen der komplexen Materie nur ein Unternehmen gefunden, dass sich darauf spezialisiert hat: die Firma SIQ GmbH aus Hattersheim am Main. Die hat bereits auch umliegende Kommunen, zum Beispiel Ludwigshafen, bei der Anschaffung neuer Sirenen unterstützt, berichtet Schneider. Jetzt hat der Gemeinderat beschlossen, dass SIQ auch der Mutterstadter Verwaltung bei der Umsetzung ihr Know-how zur Verfügung stellen soll. Das Angebot dafür liegt bei 13.300 Euro. Die Kosten für die vier Sirenen werden auf 72.000 Euro geschätzt. Die Gemeinde rechnet mit einem Zuschuss aus dem Förderprogramm von 16.500 Euro.