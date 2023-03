Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was ist im Winter auf dem Silbersee in Bobenheim-Roxheim erlaubt, was ist verboten? Auf diese Frage hat die Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises der RHEINPFALZ im Dezember eine Antwort gegeben, mit der ein ehrenamtlicher Kreismitarbeiter nicht einverstanden ist. Der Naturschutzbeauftragte fordert, dass die Rechtsverordnung zum Gebrauch des Gewässers geändert wird. Sein „Arbeitgeber“ widerspricht.

„Sportler kommen hier beim Segeln und Surfen auf ihre Kosten“, heißt es auf der Homepage der Gemeinde zum Stichwort Silbersee unter der Rubrik Tourismus und Freizeit. Kein Hinweis