In der Römerberger Natur-Kita „Am Tafelsbrunnen“, die erst im vergangenen September den Betrieb aufgenommen hat, gibt es bereits einen Wechsel in der Leitung.

Die Ortsgemeinde Römerberg und Kita-Leiter Jens-Peter Schneider trennen sich in gegenseitigem Einvernehmen. Schneider hatte kurz vor dem Start des Kita-Betriebs im vergangenen Jahr einen Herzinfarkt sowie einen Schlaganfall. Wie er gegenüber der RHEINPFALZ erklärt, seien seine gesundheitlichen Probleme nun auch der Hauptgrund, warum er die Natur-Kita „Am Tafelsbrunnen“ zwischen Berghausen und Speyer verlässt. „Ich bin auf dem Weg der Genesung, aber immer noch nicht wirklich fit. Das prägte auch die Arbeitssituation“, berichtet der 52-Jährige. Bis zu seinem formellen Ausscheiden Ende Mai nehme er Resturlaub und baue Überstunden ab.

Nachfolgerin Schneiders wird laut dem zuständigen Römerberger Beigeordneten Heinz-Peter Schneider (Grüne) Jennifer Schulenburg. Die 39-Jährige sei bereits als Erzieherin in der Natur-Kita tätig. Das Ausscheiden Schneiders könne personell kompensiert werden, da eine Aushilfskraft eingestellt worden sei und zwei Teilzeitkräfte aufgestockt hätten, berichtet der Beigeordnete. Die Anzahl der in der eingruppigen Natur-Kita betreuten Kinder werde demnächst auf 17 steigen. Mehr Kinder könnten derzeit nicht aufgenommen werden, weil es sich bei den Kindern hauptsächlich um Zweijährige handle und für eine gewisse Mischung der Altersgruppen gesorgt sein müsse.

Die Natur-Kita „Am Tafelsbrunnen“ soll eine Art Mischung aus klassischem Kindergarten und Waldkindergarten sein. Sie soll in der geplanten fünfgruppigen Kita in Berghausen aufgehen, wenn diese in Betrieb geht. Ob die neue Natur-Kita-Leiterin auch diese Einrichtung leiten wird, wie es im Fall von Jens-Peter Schneider geplant war, ist laut Beigeordnetem denkbar, aber noch nicht sicher. zin