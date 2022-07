Der Standort für eine Natur-Kita-Gruppe in Römerberg ist nicht ideal, aber es bleibt wohl keine andere Wahl.

Euphorie sieht anders aus: Schicksalsergeben segnete der Römerberger Ortsgemeinderat den Standort „In den Rauhweiden“ für eine Natur-Kita-Gruppe ab. Waldromantik sieht sicherlich anders aus, aber die Gemeinde steht mit dem Rücken zur Wand, wenn es darum geht, zusätzliche Kita-Plätze zu schaffen. Schon jetzt fehlen um die 50 Plätze. Die geplanten neuen Kitas in Berghausen und im Baugebiet W3 werden noch eine ganze Weile auf sich warten lassen. Auch die Natur-Kita-Gruppe wird sich nicht von heute auf morgen einrichten lassen. Bürokratische Prozesse müssen eingehalten, Ausschreibungen getätigt und Personal eingestellt werden. Trotzdem ist es die schnellste Möglichkeit, etwas an der Betreuungssituation für Kinder unter sechs Jahren in Römerberg zu verbessern. Es bleibt also schlicht keine andere Wahl, als die vielen Nachteile des Natur-Kita-Standorts zu schlucken, wenn es tatsächlich der einzige ist, der eine Chance auf Genehmigung durch übergeordnete Behörden hat.