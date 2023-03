Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Unglaublich kaltblütig und brutal klingt die Art und Weise, auf die Anfang Februar in Waldsee der Besitzer einer Autowerkstatt getötet worden sein soll. Am Donnerstag begann vor dem Landgericht Frankenthal der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Die Hoffnung, dass im Laufe des Prozesses die Hintergründe ans Licht kommen, besteht: Der 52-Jährige hat angekündigt, reden zu wollen.

Der Angeklagte war wenige Tage nach der Tat, die sich in einem Waldseer Gewerbegebiet ereignet hatte, in Edenkoben festgenommen worden. Seitdem ist der Dirmsteiner in Untersuchungshaft.