BEINDERSHEIM. Der MTSV Beindersheim freut sich über einen Mitgliederrekord: 748 sind es laut Vorsitzendem Dario Votta aktuell. Außergewöhnlich: Für 90 Jahre Mitgliedschaft wurde der 94-jährige Hans Storzum geehrt. Schmerzhaft ist der Abschied von Fußballjugendleiter Christian Höllriegl, der kürzlich verstarb.

90 Jahre gehört Hans Storzum dem MTSV Beindersheim an – ein seltenes Jubiläum. Beim MTSV ist es bisher einmalig. Der 94-jährige wurde als Vierjähriger von seinem Vater – damals Vorsitzender – in den MTSV aufgenommen. Hans Storzum gehörte in jungen Jahren der damals sehr erfolgreichen Tischtennis-Abteilung an.

Posthum wurde dem langjährigen und verdienstvollen Fußballjugendleiter Christian Höllriegl die Ehrenmitgliedschaft zuerkannt. Höllriegl war am 6. Juni plötzlich und unerwartet im Alter von 49 Jahren verstorben und wurde am vergangenen Mittwoch unter großer Anteilnahme der Mitglieder und der Beindersheimer Bevölkerung zu Grabe getragen. Vorsitzender Dario Votta: „Menschlich und sportlich ist das ein unersetzlicher Verlust, der uns alle zutiefst erschüttert und berührt.“

Ehrenvorsitzender