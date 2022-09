Heimat – was anderes kommt mir nicht in die Tüte! Das ist das Motto der Los-Aktion in Schifferstadt, der Betriebe vor Ort unterstützen soll.

Noch bis heute können sich die Unternehmen bei der Aktion des Schifferstadter Stadtmarketings und der Schifferstadt-Marketing-Gemeinschaft Schmagges anmelden. Startschuss für die Los-Aktion „Heimat shoppen“ ist am Freitag, 9. September, auf dem Stand auf dem Schifferstadter Wochenmarkt. Damit soll laut Stadtmarketing darauf aufmerksam gemacht werden, wie wichtig es ist, vor Ort einzukaufen. Denn: „Wer lokal einkauft, unterstützt die Betriebe vor Ort.“ Und das soll belohnt werden! Bis Ende September können die „Heimatshopper“ bei den teilnehmenden Betrieben einkaufen, ab einem Einkaufswert von zehn Euro erhalten sie ein Los. Die Lose sind durchnummeriert, die abgerissenen Abschnitte kommen beim Einkauf in eine Sammelbox. Im Oktober werden dann die drei Gewinnernummern gezogen. Zusätzlich haben alle Unternehmer die Möglichkeit, „Heimatshopper“ mit Rabatt- und Gutscheinaktionen in ihre Geschäfte zu locken. Als Los-Gewinn gibt es Schmagges-Gutscheine im Wert von je 50 Euro zu gewinnen.

Schifferstadter Betriebe, die daran teilnehmen möchten, können sich noch bis heute, 3. September, per E-Mail an stadtmarketing@schifferstadt.de anmelden. Sie erhalten dann die Lose sowie eine Sammelbox. Zudem werden kostenlose Papiertragetaschen mit dem Heimat-shoppen-Logo zur Verfügung gestellt.