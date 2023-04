Spenden in Höhe von mehr als 9000 Euro hat der Lionsclub Schifferstadt-Goldener Hut übergeben. Darüber freuen können sich die „Macher“ der Kulturkapelle in Limburgerhof und des Hospizes im Wilhelminenstift in Speyer.

Eine „wichtige Kulturinstitution in Limburgerhof“ nannte Hagen Funk, Präsident des Lionsclubs Schifferstadt-Goldener Hut, die Kulturkapelle, als er den Betrag von 6500 Euro übergeben konnte. Neben dieser einmaligen Förderung unterstützt der Lionsclub nach eigenen Angaben die Kulturkapelle weiterhin mit seiner Initiative „Regio-Art“. Auch der Förderverein Schlösschen im Park wurde mit 500 Euro bedacht, da die Räume dort genutzt wurden.

Der Spendenbetrag setzt sich laut Lionsclub zusammen aus dem Erlös der Veranstaltung Summertime Jazz vom 21. August 2022: Sponsorengelder, Spenden, Tombola, Verkauf von Speisen und Getränken an die fast 500 Besucher. Die Summe sei aufgerundet durch persönliche Spenden von den Mitgliedern des Lionsclubs. Begleitet wurde der Präsident dann auch von Edgar Janssen und Georg Kiefer, die den Summertime Jazz im Park organisiert haben. Ihr Dank galt auch der Gemeindeverwaltung von Limburgerhof für die Kooperation und die Unterstützung bei dieser Veranstaltung. Vorstandsmitglied Stefan Lehmann dankte im Namen des Vereins Ensemble im Park Limburgerhof (Enpali) für die Spende.

Außerdem wurde bei einer internen Veranstaltung in Limburgerhof von den Mitgliedern des Lionsclubs für das Hospiz im Wilhelminenstift Speyer der Diakonissenanstalt Speyer-Mannheim gesammelt. Anlass war ein Bericht von Heike Göbel, die seit vielen Jahren ehrenamtlich im Hospiz tätig ist. Über 2000 Euro waren zusammen gekommen. Das Hospiz wird diesen Betrag nach eigenen Angaben für neue Stühle einsetzen. Das Wilhelminenstift war das erste Hospiz in Rheinland-Pfalz. Daher sei das Mobiliar in die Jahre gekommen.