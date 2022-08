Nach der Pandemie-Zwangspause von zwei Jahren findet der „Lions Summertime Jazz“ wieder statt, das Benefizkonzert des Lions Club Schifferstadt – Goldener Hut in Limburgerhof. Am Sonntag, 21. August, werden von 11 bis 15 Uhr im Park vor dem Schlösschen in Limburgerhof die bewährten Gruppen TC Big Band aus Haßloch und Millers Groove aus Mutterstadt für Stimmung sorgen. „Auch in diesem Jahr wird durch das herrliche Ambiente im Park und eine mitreißende Musik ein unvergessliches Erlebnis garantiert“, versprechen die Veranstalter. Für Speisen und Getränke ist gesorgt. Der Eintritt ist frei – um eine Spende wird wie immer gebeten. Der Reinerlös kommt laut Lions Club in diesem Jahr dem Verein Ensemble Park Limburgerhof (Enpali) zugute.