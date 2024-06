Die Freiwillige Feuerwehr Dudenhofen lädt für Sonntag zum Tag der offenen Tür an ihr Gerätehaus ein. Dort stehen große Veränderungen an, sodass unter diesen Rahmenbedingungen zum letzten Mal gefeiert wird.

In der Freiwilligen Feuerwehr Dudenhofen/Hanhofen engagieren sich derzeit 35 aktive Einsatzkräfte. Am Samstag werden sie, Angehörige sowie Mitglieder des Fördervereins Besucherinnen und Besuchern beim „Tag der Feuerwehr“ am und im Gerätehaus ihr Ehrenamt näher bringen. Dieses Jahr gibt es einige Neuerungen: Dudenhofens Wehrführer Christian Schneider berichtet, dass auf den ökumenischen Gottesdienst aufgrund der Resonanz verzichtet wird. Stattdessen geht es am Sonntag gleich mit der Eröffnung und einer großen Fahrzeugausstellung los. Die Fahrzeuge werden am Gerätehaus präsentiert.

Dort stehen in Zukunft Veränderungen an. Der Gebäudetrakt soll erweitert und umgebaut werden. Das ist notwendig, weil das Gerätehaus nicht mehr den aktuellen gesetzlichen Anforderungen entspricht und mehr Platz für die Feuerwehr benötigt wird.

Die Planungen begannen laut Schneider vor fünf Jahren. Die Pläne wurden vor dreieinhalb Jahren im Verbandsgemeinderat vorgestellt. Die Baukosten wurden damals mit 3,7 Millionen Euro beziffert. Aktuell warten die Verbandsgemeindeverwaltung und die Feuerwehr laut Schneider noch auf die Baugenehmigung der Kreisverwaltung. Wenn diese vorliegt, könne mit der Ausschreibung der Arbeiten begonnen werden. Sobald Angebote vorliegen, könnten die Aufträge vergeben werden und Baufahrzeuge anrücken. „Wir hoffen, dass die ersten Arbeiten Ende des Jahres starten können“, sagt Schneider.

Umbau und Erweiterung im laufenden Betrieb

Die Herausforderung ist, dass die Erweiterung und der Umbau im laufenden Betrieb vonstatten gehen werden. Fahrzeuge werden zwischenzeitlich im Bauhof geparkt werden müssen, Spinde werden langfristig nicht mehr hinter den Fahrzeugen zu finden sein. „Wir haben Respekt davor, weil das seit Jahrzehnten eingelaufene Prozesse betreffen und das gerade für unsere langjährigen Kameraden eine Umstellung sein wird“, sagt der Wehrführer. Er und die Führungsmannschaft fühlen sich von Architekt Christopher Diehl, der die Bauarbeiten koordinieren wird, jedoch sehr gut betreut. Diehl ist ehrenamtlicher Wehrleiter in der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim und weiß daher, worauf es bei der Feuerwehr ankommt.

Wenn der Umbau und die Erweiterung abgeschlossen sind, wird die Feuerwehr unter anderem über eine Waschhalle und eine Werkstatt sowie mehr Platz für die Jugendfeuerwehr verfügen. Der Feuerwehrnachwuchs wird sich auch beim Tag der offenen Tür präsentieren. Drei junge Einsatzkräfte, davon zwei Frauen, werden nach den Sommerferien in den aktiven Dienst übertreten, freut sich Schneider, der die Wehr seit zehn Jahren führt und Anfang Juli zur Wiederwahl für das Amt kandidiert. Mit Blick auf die Umbauarbeiten in den kommenden Jahren sagt der 36-jährige Wehrführer, dass der Tag der Feuerwehr weiter am Gerätehaus stattfinden wird.

Termin & Programm

Tag der offenen Tür bei der Freiwilligen Feuerwehr Dudenhofen am Sonntag, 23. Juni, am Gerätehaus, Albrecht-Dürer-Straße 7. Der Aktionstag beginnt um 10.30 Uhr mit der Eröffnung, im Anschluss große Fahrzeugausstellung. Um 12 Uhr gibt es Spiel und Spaß für Kinder, um 14 Uhr Rundfahrten für Kinder und Vorführung der Jugendfeuerwehr. Für das leibliche Wohl ist mit Speisen und Getränken sowie Kaffee und Kuchen gesorgt.