Im nördlichen Rhein-Pfalz-Kreis sind mehr als 20.000 Menschen aufgerufen, sich an der Wahl zur Zusammensetzung des 20. Deutschen Bundestags zu beteiligen. 8000 Personen dürfen darüber hinaus den Bürgermeister von Bobenheim-Roxheim wählen und am örtlichen Bürgerentscheid teilnehmen. Wir fassen zusammen, was es am und bis zum Sonntag zu beachten gilt.

Wie immer und überall im Land ist die Stimmabgabe am Wahlsonntag von 8 bis 18 Uhr möglich. In Bobenheim-Roxheim werden dafür acht Wahllokale eingerichtet, in der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim sind es zwölf. Wo der einzelne Wähler hin muss, steht auf der Wahlbenachrichtigung, welche die Kommunalverwaltung verschickt hat. Nur dort kann er seine Stimme abgeben. Personalausweis oder Reisepass und die Wahlbenachrichtigung sind mitzubringen.

Welche Corona-Regeln sind zu beachten?

Wie bei der Landtagswahl im März müssen die Wähler in den Wahlräumen Abstand halten, die Hände desinfizieren und eine OP- oder FFP2-Maske tragen. Einen eigenen Stift mitzubringen, ist ratsam. Die Mitglieder der Wahlvorstände sitzen hinter Plexiglasscheiben.

Ist die Briefwahl beliebter als das Kreuzchen in der Wahlkabine?

In Bobenheim-Roxheim werden vier spezielle Wahlbezirke gebildet, weil fast die Hälfte der Wahlberechtigten Briefwahl beantragt hat. Diese Stimmen werden im Rathaus, im Feuerwehrhaus, in der Jahnstube und im katholischen Pfarrheim ausgezählt. Weil damit laut Büroleiter Markus Pfeffer alle Raumkapazitäten erschöpft sind, wird es keine Möglichkeit geben, dass Kandidaten, deren Unterstützer und Bürger in einem öffentlichen Gebäude zusammenkommen, um auf die Ergebnisse zu warten und zu gratulieren oder zu trösten. Ausgezählt wird in der Reihenfolge Bundestagswahl, Bürgermeisterwahl, Bürgerentscheid.

In der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim wurde bislang rund 6950-mal Briefwahl beantragt, das sind 55 Prozent der Wahlberechtigten, vor vier Jahren lag der Anteil der Briefwähler bei 39,3 Prozent.

Wie werden die Briefwahlstimmen ausgezählt?

In der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim werden die Stimmen der Briefwähler zum Auszählen in fünf Räume gebracht, wobei die aus Heuchelheim, Großniedesheim und Kleinniedesheim in der Eckbachhalle zusammengefasst werden. Die Stimmzettel gehen „in einen Topf“ und werden nicht mehr den Ortsgemeinden zugeordnet. Büroleiter Jens Kalkbrenner stellt auf Anfrage klar: „Letztlich wird am Wahlabend ein Briefwahlergebnis (aus fünf Briefwahlbezirken) für den Bereich der VG Lambsheim-Heßheim festgestellt.“

So wird es auch in anderen Verbandsgemeinden gehandhabt. Aus diesem Grund kann die RHEINPFALZ keine nach Ortsgemeinden gruppierten Tabellen anbieten. Denn die Zahlen würden nur den politischen Willen der Urnenwähler wiedergeben. Das würde angesichts des hohen Briefwähleranteils mehr verwirren als informieren. Tabellarisch können daher nur die Ergebnisse in Städten, Landkreisen und im jeweiligen Wahlkreis sowie das Gesamtergebnis auf Ebene einer Verbandsgemeinde dargestellt werden.

Wie kann ich meine Stimme abgeben, wenn der Gang zum Wahllokal am Sonntag wider Erwarten nicht möglich ist?

Die Frist für Anträge auf Briefwahl endet am Freitag um 18 Uhr, bis dann sind die Verwaltungsstellen geöffnet. In Ausnahmefällen, zum Beispiel bei plötzlicher nachgewiesener Krankheit, können am Wahlsonntag bis 15 Uhr Briefwahl- und Abstimmungsunterlagen beantragt werden. Die Bobenheim-Roxheimer Verwaltung sowie die Rathäuser in Lambsheim und Heßheim sind hierfür am Samstag von 10 bis 12 Uhr und am Wahlsonntag von 8 bis 15 Uhr geöffnet.