Wenn Hunde Wildtiere jagen und verletzen, dann sollte die Gemeinde eingreifen.

Natürlich wollen Hundebesitzer ihren Lieblingen auch mal Auslauf gönnen. Aber wer seinen Hund nicht so weit im Griff hat, dass er keine anderen Tiere jagt, der sollte eigentlich selbst auf die Idee kommen, dass er seinen Vierbeiner besser an die Leine nimmt. Da Freiwilligkeit offenbar nicht bei allen funktioniert, muss eine verbindliche Regelung her. Das schützt im Übrigen auch Menschen, wenn sie außerhalb der Ortsbebauung spazieren gehen. Bleibt nur die Frage: Wer kontrolliert’s? Das Ordnungsamt kommt mangels Personal schon mit seinen anderen Aufgaben kaum hinterher.