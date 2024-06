In den Wahlkampf in Dudenhofen wird mit dem Fußballverein ein unschuldiger Dritter hineingezogen. Das ist unfair.

Kurz vor der Ortsbürgermeisterwahl in Dudenhofen wird es schmutzig: CDU-Kandidat Rainer Horländer erstattet Anzeige – auch gegen die Frau eines politischen Gegners von der SPD. Es geht um das zurückliegende Spargelfest, kaltes Essen und das angebliche Verhalten des Kandidaten für Dudenhofens höchstes politisches Amt. Was auf dem Fest vorgefallen ist, lässt sich im Nachhinein schwer verifizieren. Die Polizei ermittelt wegen Behauptungen in sozialen Netzwerken. Das muss sie: Der Verdacht von Verleumdung steht im Raum.

Was besonders schwer wiegt, ist, dass der FV Dudenhofen in den Wahlkampf und in die Schmutzkampagne hineingezogen wird. Das ist respektlos gegenüber den Ehrenamtlichen – darunter auch viele Jugendliche –, die sich für die Dorfgemeinschaft einsetzen.