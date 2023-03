Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach dem Unfall mit einer schwer verletzten Seniorin an einer zentralen Kreuzung in Dudenhofen und der Auskunft der Polizei, dass es an dem unübersichtlichen Verkehrsknotenpunkt nicht vermehrt zu Unfällen kommt, will der Ortsverein die Statistiken der Behörden nicht in Abrede stellen. In einem Punkt deutet er die Situation jedoch anders als die Polizei.

Die Seniorin war von einem Auto erfasst worden, als sie die Neustadter Straße kurz vor der Kurve zur Speyerer Straße überquerte.