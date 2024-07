Auch der neue Gemeinderat Maxdorf hat sich jetzt konstituiert. Das hat zwar etwas länger gedauert als in Fußgönheim, war dafür aber zielgerichteter. Es gibt eine Geschäftsordnung, eine Hauptsatzung und sogar drei Beigeordnete mit Geschäftsbereichen. Ein wichtiges Utensil musste noch schnell vor der Sitzung herangeschafft werden, was zur Chefsache erklärt wurde.

Vielleicht muss es so sein: Keine konstituierende Sitzung ohne ein bisschen Aufregung. Jedenfalls in der Verbandsgemeinde Maxdorf. In der Ortsgemeinde Maxdorf