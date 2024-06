Aus dem Geburtstagsgeschenk für Heike Kißler wurde nichts. Die Herausforderin der Sozialdemokraten verlor die Ortsbürgermeisterwahl gegen Amtsinhaber Werner Baumann. Der Christdemokrat geht damit in seine vierte Amtszeit in Folge. Baumann freute sich nach eigenem Bekunden über „mein bestes Wahlergebnis bei einer Bürgermeisterwahl“. 73,9 Prozent der Wähler gaben ihm seine Stimme. Auf Kißler entfielen 26,1 Prozent (Wahlbeteiligung: 70,2 Prozent). „Es freut mich. Und ich bin immer noch gerührt. Ich danke allen Wählern“, sagte Baumann. Das Resultat sei ein Vertrauensbeweis, „der mich bestätigt und motiviert“. Ein weiterer Dank ging an sein Wahlkampfteam, das ihn toll begleitet habe. „Das sind Leute, die anpacken wollen.“ Kißler erwies sich als faire Verliererin: „Ich kann mit dem Ergebnis leben. Selbstverständlich ist ein bisschen Enttäuschung da.“ Jetzt warte sie mit Spannung auf die Resultate für Orts- und Verbandsgemeinderat.