Die Entscheidung der Landesregierung, angesichts der Corona-Mutationen die Grundschulen nun doch länger geschlossen zu lassen, mag für sich genommen berechtigt sein. Und dass die dynamische Lage immer neue Anpassungen erfordert, ist klar. Doch die Kollateralschäden solcher Kurswechsel sind hoch – in diesem Fall bei Lehrern, Eltern und Kindern. Allzu oft darf es nicht zu so kurzfristigen Entscheidungen kommen. Das untergräbt das Vertrauen in die Politik.