Die katholischen Kirchenchöre in Berghausen und Heiligenstein sind nach dem Ausscheiden der bisherigen Chorleiterin Ursula Lutz zusammengelegt worden. Neuer Dirigent ist der 21-jährige Cornelius Appelmann.

„Eine solche Fusion ist ein wichtiger Schritt in die Zukunft der Gemeinde und Pfarrei“, sagt Cornelius Appelmann. Der junge Mann aus Dudenhofen wird den Chor künftig leiten, er ist seit drei Jahren Dirigent des Chors in Berghausen. Lutz hörte seinen Angaben zufolge aus beruflichen Gründen auf. Es sei heutzutage schwer, geeignete Chorleiter zu finden, sagt Appelmann und nennt als weiteren wesentlichen Grund für die Fusion, das es begrüßt werde, wenn die Kirchengemeinden weiter zusammenwachsen. Die Chöre proben bereits seit Beginn des Jahres gemeinsam und haben zu Ostern mehrere Gottesdienste zusammen musikalisch gestaltet. Bei den Sängerinnen und Sängern, die weiter machen, sei die Fusion sehr gut angekommen. „Die Chorgruppen wachsen sehr schnell zusammen“, sagt der 21-Jährige und verweist darauf, dass die Zusammenlegung bei einer Generalversammlung einstimmig beschlossen wurde. Irmgard Weber wurde zur Vorsitzenden des Chors gewählt. Ein Chorname müsse noch gefunden werden. Ein großes Konzert sei für November oder Dezember dieses Jahres angedacht. Zunächst fahre ein Teil der Chorgemeinschaft in die Partnergemeinde nach Oppeln in Polen, berichtet Appelmann.

Neuwahlen



Vorsitzende: Irmgard Weber; Schriftführerin: Gertrud Steigert; Kassenwartin: Ingrid Streit; Notenwartinnen: Lena Schlate, Lisa Schlate; Beisitzer: Hubert Gnad, Esther Nett, Valerius Appelmann, Claudia Illy, Heiner Stadtler, Birgit Ottmann.