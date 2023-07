Immer weniger Menschen wollen Mitglied der Kirche sein. Um diesen Trend umzukehren, bräuchte es einen Kraftakt – und Einigkeit.

Der Kirche gehen langsam die Mitglieder aus – die Pfarrei Heiliger Petrus in Bobenheim-Roxheim bildet da keine Ausnahme. Sicherlich ist bei den Rekordaustritten 2022, auch im Dekanat Speyer, der Faktor Geld kein unwichtiger: Das Leben ist teurer geworden, die Kirchensteuer so manchem ein Dorn im Auge. Doch darüber hinaus ist die Liste der Baustellen lang und die mangelhafte Aufarbeitung des Missbrauchskandals nur das öffentlichkeitswirksamste Problem. Die überfällige Reform des Arbeitsrechts hat gezeigt, dass es anders gehen kann. Wird aber nicht der Wille spürbar, sich gemeinsam im Konsens den Realitäten der weltlichen Gegenwart zu stellen, bluten die Kirchen weiter aus – zumindest in Deutschland.