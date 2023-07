Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die jüngst vermeldeten Rekordzahlen zu den Kirchenaustritten mögen allen Geistlichen einen weiteren Schlag in die Magengrube versetzt haben. Überraschend kam die Meldung nicht. Zumindest nicht für Pfarrer Hary. Im Gespräch mit der RHEINPFALZ wirkt er angesichts der Situation zunehmend hilflos.

Markus Hary sitzt an einem Tisch in seinem Gemeindebüro vor einer Tasse Kaffee. Für einen Moment ist es still im Raum. Neben ihm steht eine Flasche Kaffee-Sahne, Bio-Qualität.