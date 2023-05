Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Wir hatten so viel geplant.“ Lutz Bauer, Vorsitzender des Historischen Vereins Mutterstadt, bedauert sehr, dass das Vereinsleben durch die Corona-Pandemie weitgehend zum Stillstand gekommen ist. Via Telefon und digitalen Medien halten die Mitglieder Kontakt. Sie hoffen, dass 2021 das ermöglicht, was im Jubiläumsjahr verwehrt geblieben ist.

Man muss nicht jedes Fest feiern. Den 40. Vereinsgeburtstag wollte die Ortsgruppe Mutterstadt des Historischen Vereins gar nicht groß angehen. Nicht wegen Corona. Nein. „Wir hätten