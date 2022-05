Bobenheim-Roxheim. Es wird in diesem Jahr an Pfingsten in Bobenheim-Roxheim erneut kein Bürgerfest gefeiert. Der Grund ist aber diesmal nicht die Pandemie, sondern laut Information des Ortskartells der Mangel an Ausrichtern.

Wie der Vorsitzende des Ortskartells, Florian Lobocki, auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilt, „haben sich für dieses Jahr nur drei Vereine mit maximal vier Ständen gemeldet“. Das wiederum sei auf den Helfermangel der bislang beteiligten Vereine zurückzuführen. Das Bürgerfest auf der Rathauswiese derart abzuspecken, kommt aber offenbar nicht infrage. „Ein weiteres Problem waren auch die Fixkosten sowie die Helfer für Auf- und Abbau, die die Vereine dieses Mal wieder mit hätten stellen müssen“, schreibt Lobocki und stellt klar, dass die Absage von den Vereinen komme und nicht vom Ortskartell als ihrem Dachverband. Bereits im Februar hatte Lobocki geäußert, dass das Interesse der Vereine spürbar nachgelassen habe. Da sagte er, dass zwar 64 Bobenheim-Roxheimer Klubs und Interessengemeinschaften im Ortskartell vertreten seien, die meisten aber als rein zahlende Mitglieder. Eine Mitgliederversammlung des Ortskartells hat immer noch nicht stattgefunden, soll aber bald terminiert werden, so Lobocki. Er und der Ortskartellvorstand waren zuletzt dafür kritisiert worden, weil seit Langem keine Generalversammlung mit Kassenbericht mehr stattgefunden hat.

Mehr zum Thema lesen Sie hier.