Karlheinz Ungefehr aus Lambsheim übernimmt ein Führungsamt in der Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalvereine.

Beim Karnevalclub (KC) Lambsheimer Schlossnarren ist er Ehrenpräsident, jetzt hat Karlheinz Ungefehr im 51. Jahr des Vereinsbestehens auf Bitten karnevalistischer Freunde eine neue und zugleich überörtliche Aufgabe angenommen: Er wurde bei der Frühjahrstagung der Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalvereine einstimmig zum Bezirksvorsitzenden gewählt.

Die Neuwahlen waren notwendig geworden, weil der bisherige Vorsitzende für den Bezirk Vorderpfalz, Franz Kullack aus Ludwigshafen, im September bei den Neuwahlen der Vereinigung auf Wunsch des derzeitigen Präsidiums für das Amt des Schatzmeisters kandidieren wird. Die Stelle wird in Kürze frei, da der langjährige Amtsinhaber Walter Egersdörfer (Deidesheim) nach 24 Jahre nicht erneut kandidieren wird.

Der Vollblutfasnachter Ungefehr wurde vor 63 Jahren in Frankenthal geboren und verbrachte seine Kindheit und Jugend in Weisenheim am Sand. Dort war er bei der Landjugend aktiv, brachte aber in Lambsheim auch die Fasnacht voran. „Ich bin seit meinem 17. Lebensjahr überzeugter Vereinsmeier“, verrät Ungefehr. Der Liebe wegen zog er nach Lambsheim. Beruflich ist der 63-Jährige beim Chemiekonzern BASF tätig.

Für mehr Zusammenhalt geworben

Dass Fasnacht machen und feiern nur gemeinsam geht, hat Karlheinz Ungefehr selbst erlebt. Deshalb hat er bei seiner Vorstellung im Haus der Badisch-Pfälzischen Fasnacht in Speyer für noch mehr Zusammenhalt geworben. „Es geht nur miteinander, aber nicht gegeneinander“, sagt Ungefehr, der mit seiner Wahl zum Bezirksvorsitzenden zugleich einen Sitz im Präsidium der Badisch-Pfälzischen Karnevalvereine, dem zweitgrößten Landesverband im Bund Deutscher Karneval, erhält.

Bei der Frühjahrstagung wurden Sonja Weiß aus Bellheim und David de Sadeleer aus Ludwigshafen als neue Mitglieder in die Ordenskommission gewählt, während die Mutterstadterin Monika Poignee weiterhin als Ehrenrat fungiert.