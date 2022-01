Der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen wird auf acht Jahre gewählt, amtiert hauptamtlich und sitzt im Rathaus in Dudenhofen am Konrad-Adenauer-Platz 6. Die Amtszeit, für die jetzt gewählt wird, läuft von 2022 bis 2030. Der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin ist für rund 100 Mitarbeitende zuständig und vertritt die Verbandsgemeinde in der Öffentlichkeit.

Die RHEINPFALZ berichtet über den Wahlkampf, die Wahlergebnisse und die Folgen des Urnengangs. Damit Sie sich ein Bild von den Kandidaten machen können, bieten wir am Freitag, 4. Februar, um 18 Uhr unter www.rheinpfalz.de/rhein-pfalz-kreis eine Podiumsdiskussion an. Diese wird aufgrund der Corona-Pandemie ausschließlich digital stattfinden. Dafür können Sie, liebe Leserinnen und Leser, uns Ihre Fragen per E-Mail an die Adresse redspe@rheinpfalz.de schicken. Ihre Fragen werden wir den Kandidaten dann an dem Abend stellen.

Auf der genannten RHEINPFALZ-Internetseite finden Sie auch alle bisher erschienenen Artikel zur Wahl.