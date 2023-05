Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Rund 16.850 Bürgerinnen und Bürger in der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen entscheiden am 6. März, wer Bürgermeister oder Bürgermeisterin wird. Zur Wahl stehen vier Personen. Falls keine davon eine absolute Mehrheit erzielt, gibt es am 27. März eine Stichwahl. Die RHEINPFALZ stellt die Kandidaten vor.

Die Bürgermeisterwahl in der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen wird spannend: Drei Bewerber und eine Bewerberin haben ihren Hut in den Ring geworfen und sind zur Wahl zugelassen.