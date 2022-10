Ein Andachtsraum für die Bewohner der Pro Seniore Residenz Mutterstadt sollte es werden – so die Idee des Teams. Es wurde schnell klar, ganz so einfach ist es doch nicht. Künstlerische Unterstützung war gefragt.

Schon mehrfach musste die Einweihung des neuen Andachtsraums pandemiebedingt verschoben werden, berichtet Alexandra Ries, die Leiterin der Seniorenresidenz an der Oggersheimer Straße. Jetzt war es soweit, doch „leider ohne Bewohner und nur im ganz kleinen Kreis. Aber Sicherheit geht vor …“. Mit im Boot: Der Mutterstadter Künstler Heinz Hub. Dieser habe sich bereits zuvor „mit seiner großzügigen Spende, die Residenz mit Abzügen seiner Gemälde zu verschönern, den Residenzlern sehr zugetan gezeigt“. Und abermals habe er die Residenz hingebungsvoll und mit vollem Einsatz unterstützt.

Altarraum nachgebildet

Über einen Zeitraum von sechs Wochen und in 134 Malstunden entstand ein sechs Quadratmeter großes Kunstwerk an der Wand des Andachtsraums: der Altar der protestantischen Kirche von Mutterstadt. „Jede Einzelheit wurde hervorragend inszeniert und vermittelt dem Betrachter das Gefühl, im Altarraum zu stehen“, schwärmt Alexandra Ries. Weitere Bilder Hubs von beiden Kirchen in Mutterstadt sowie zahlreiche Details würden ebenfalls in die Gestaltung des Raumes mit einfließen und für eine besondere Stimmung sorgen, die zum Innehalten einlade.

Als Sitzgelegenheit dienen zwei originale Kirchenbänke der protestantischen Kirchengemeinde in Dannstadt-Schauernheim, die in den Andachtsraum eingepasst wurden – ebenfalls eine „großzügige Spende“. Dass der Raum mit solch heimatbezogenen Details ausgestattet sei, erhalte den Bewohnern die Verbundenheit zur Heimat und würde die Erinnerungsarbeit fördern.

„Wundervolle Stimmung“

Zur Einweihung im kleinen Kreis kamen Vertreter beider Kirchen sowie ehrenamtliche Unterstützer zusammen. Heinz Hub habe den Anwesenden seine Arbeit, inklusive kleiner Anekdoten aus dem Zeitraum der Entstehung, sehr humorvoll dargestellt. Auch Pfarrer Heiko Schipper habe das Kunstwerk, stellvertretend für beide Kirchen, in einer kurzen Ansprache gewürdigt. „Die wundervolle Stimmung im neuen Andachtsraum sorgte dafür, dass alle gemeinsam, begleitet durch Konrad Heller am Klavier, ein Lied anstimmten“, berichtet Alexandra Ries. Zahlreiche Ideen für Veranstaltungen im Andachtsraum gebe es bereits.