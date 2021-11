Kennen Sie das? Man steht an der Supermarktkasse und hält den ganzen Laden auf, weil man nicht so schnell die Sachen vom Band nehmen kann. Und für einen kleinen Wortwechsel ist auch keine Zeit. Manfred Schärf hat deshalb eine Idee aus den Niederlanden an den Bobenheim-Roxheimer Globus-Markt weitergegeben.

Herr Schärf, was genau haben Sie dem SB-Warenhaus Globus vorgeschlagen?

In der RHEINPFALZ habe ich gelesen, dass eine niederländische Supermarktkette die Kasse zum Plaudern etabliert hat. Dort muss nicht alles so schnell gehen, und die Kunden können auch mal ein Schwätzchen mit der Kassiererin oder dem Kassierer halten. Ich habe die Kundenservice-Abteilung von Globus gefragt, ob Sie sich so etwas vorstellen kann. Es gibt ja schließlich auch Schnellkassen für Leute mit wenigen Artikeln oder besondere Kassen, in deren Gang keine Artikel für den Impulskauf stehen.

Und was hat man Ihnen geantwortet?

Dass Globus stets bemüht sei, seinen Kunden das bestmögliche Einkaufserlebnis zu bieten und dass geprüft werde, ob so eine Plauderkasse eingerichtet werden kann.

Man kennt Sie selbst als jemanden, der gern ein Schwätzchen hält. Warum ist Ihnen das wichtig?

Es liegt mir am Herzen, dass die Menschen mehr miteinander sprechen, zum Beispiel auf der Straße. Auch beim Joggen kann man ruhig mal ein paar Worte wechseln. Ich habe oft erlebt, dass man manchmal nur freundlich grüßen muss, und das Gegenüber öffnet sich und ist vielleicht sogar bereit für einen Plausch. Oft muss nur diese kleine Schwelle überwunden werden. Mir fällt bei dem Thema immer der Showmaster Rudi Carrell ein. Der hat mal erzählt, dass es in Holland einen Postboten gab, der absichtlich die Briefe falsch zugestellt hat, damit die Leute sich gegenseitig aufsuchen und ins Gespräch kommen mussten.