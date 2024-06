Mutterstadt ist um eine Attraktion reicher: Ab sofort kann man sich mit einer Rikscha durch den Ort radeln lassen. Das kostenlose Angebot mit dem Slogan „Hogge un gugge!“ der Bürgerstiftung richtet sich an Senioren und alle, die nicht so gut zu Fuß oder beeinträchtigt sind. All das ist Maria Spoor zu verdanken, sie hatte die Idee dazu – und ist auch die erste Pilotin. Die Premierenfahrt mit den ersten offiziellen Gästen war am Mittwoch beim Sommerfest der Seniorenresidenz Pro Seniore in Mutterstadt.

