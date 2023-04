Zum ersten Mal wird es in den drei Römerberger Ortsteilen am Samstag, 29. April, einen Hofflohmarkt geben. In Otterstadt steht am gleichen Tag bereits die dritte Auflage des Hofflohmarkts an.

Eine Privatinitiative aus Mechtersheim hat den ersten Römerberger Hofflohmarkt organisiert, der am Samstag von 12 bis 17 Uhr stattfindet. „Meine beste Freundin und ich kamen auf die Idee, dass man doch im Dorf einfach mal was auf die Beine stellen kann, wo jeder etwas von hat“, sagt Myriam Bohlender, eine der Organisatorinnen. „Wir haben uns dann im Freundes- und Bekanntenkreis umgehört und festgestellt, dass viele mitmachen würden, wenn sich denn jemand drum kümmert. Also haben wir das einfach mal in die Hand genommen und fürs erste Mal sind wir doch sehr zufrieden.“ Ursprünglich sei der Hofflohmarkt nur für Mechtersheim geplant gewesen. Schnell seien aber auch Leute aus Berghausen und Heiligenstein auf sie zugekommen. „Eigentlich wollten wir erst mal klein anfangen, aber dachten dann auch, wie schön es ist – wenn der Zuspruch schon da ist –, es einfach auf ganz Römerberg auszuweiten“, berichtet Bohlender.

Mittlerweile hätten knapp 45 Höfe zugesagt, einige hätten sich auch in einem Hof zusammengeschlossen. Die meisten Anmeldungen kämen aus Mechtersheim. Angeboten werde alles, was Haus und Hof hergeben. „Von Deko, über Haushaltsware bis hin zu Kinderkleidern und Spielzeug wird es alles geben“, sagt Bohlender.

Bei jedem Teilnehmer lägen Lagepläne mit allen Verkaufsstellen aus, informiert Mitorganisator Peter Schappert. Bei Facebook könne der Lageplan unter „Hofflohmarkt Mechtersheim“ eingesehen werden. Außerdem wiesen Luftballons auf die Höfe hin. Fragen könnten per E-Mail an hofflohmarktmechtersheim@web.de gestellt werden. Es erfolge nur Verkauf von privat an privat, gewerblicher Verkauf ist nicht zugelassen. „Wir wollen den Hofflohmarkt zukünftig öfter machen, wenn er denn weiterhin so gut angenommen wird wie dieses Mal“, kündigt Myriam Bohlender an.

Dritte Auflage in Otterstadt

Für die dritte Auflage des Otterstadter Hofflohmarkts am Samstag, 29. April, haben sich 75 Teilnehmer angemeldet – mehr als in den vergangenen zwei Jahren. „Mein Mann wird die Garage auf den Kopf stellen und allerlei Dinge zum Vorschein zaubern“, sagt Maren Schneider. Sie hat vor zwei Jahren den Otterstadter Hofflohmarkt ins Leben gerufen. Dabei öffnen Bewohner ihre Höfe und verkaufen von Spielzeug über Haushaltswaren bis DVDs und Bücher alles, was sie nicht mehr gebrauchen können, aber nicht wegschmeißen wollen.

Einige aus den vergangenen Jahren machen nicht mehr mit, dafür sind viele neue dabei. „Es hat ein Wechsel stattgefunden“, sagt die Hauptorganisatorin. Weil bei Teilnehmern, die am Rand von Otterstadt wohnen, in der Vergangenheit nicht so viele Besucher vorbeikamen, hat Maren Schneider organisiert, dass zehn Anbieter ihre Waren auf dem Schulhof präsentieren dürfen. „Dort haben sie die Chance mehr zu verkaufen“, sagt die Otterstadterin. Außerdem hat sich ihren Angaben zufolge Markus Leipert mit seiner „Palzhütte vum Markus“ angekündigt und wird auf dem Schulhof Speisen und Getränke verkaufen. Beim Gesangverein Germania am Lindenplatz können sich die Besucher beim Flohmarkt-Café mit selbst gebackenem Kuchen stärken. Roland Hick schenkt in seiner Destillerie hauseigenen Gin und Whiskey zum Probieren aus.

Was wo angeboten wird, hat Maren Schneider auf einem Ortsplan zusammengefasst, den es in Papierform beziehungsweise im Internet auf einer Facebook-Seite zum Abrufen gibt. Im Hof der Organisatorin werden ebenfalls zahlreiche Dinge angeboten – etwa Spielzeug und Kleidung für Kinder. Maren Schneider wird aber nicht unbedingt vor Ort sein. „Meine Tochter und ich haben unsere Männer zum Verkaufen verdonnert. Wir werden das ausgeben, was sie umsetzen“, sagt die Flohmarkt-Organisatorin und lacht. Sie ist mit Freude bei der Sache und hofft, dass es auch die Besucher am Samstag beim Stöbern in den Otterstadter Höfen sind.

Termine

Erster Römerberger Hofflohmarkt am Samstag, 29. April, von 12 bis 17 Uhr.

Dritter Otterstadter Hofflohmarkt am Samstag, 29. April, von 10 bis 16 Uhr. Besucher, die mit dem Auto kommen, können ihr Fahrzeug laut Maren Schneider an der Sommerfesthalle, am Friedhof, am Ottermarkt oder an der TuRa abstellen.