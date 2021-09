Der CDU-Gemeindeverband Römerberg-Dudenhofen hat bei einer Mitgliederversammlung am Mittwochabend in der Festhalle in Dudenhofen einstimmig Harald Löffler zum Bürgermeisterkandidaten nominiert. Die Wahl für das Hauptamt als Verwaltungschef findet am 6. März statt. Löffler, der seit 17 Jahren Ortsbürgermeister von Harthausen ist, ist der zweite Kandidat der seinen Hut ins Rennen wirft. Welche Ideen er für ein Wahlprogramm hat, lesen Sie hier.

Bisher hat lediglich die FDP beschlossen einen Kandidaten aufzustellen, Justus Rabe soll noch bei einer Mitgliederversammlung offiziell nominiert werden. Die Grünen wollen ihren Kandidaten bei einer Mitgliederversammlung am 10. September aufstellen.