Die Gommersheimer Straße in Dudenhofen wird ab Montag, 15. März, gesperrt. Grund ist die Herstellung von Hausanschlüssen in Höhe des Anwesens Nummer 19. Nach Angaben von Peter Wüst von den Werken bleibt die Zufahrt zu den Grundstücken gewährleistet. Die Sperrung werde etwa zwei bis drei Wochen dauern, eine Umleitung ist ausgeschildert. Die Arbeiten sollten eigentlich Anfang März beginnen, mussten wegen eines Wasserrohrbruchs in Mechtersheim jedoch verschoben werden.