In der Speyerer Straße in Mechtersheim ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch vor dem Anwesen 23b eine Trinkwasserhauptleitung gebrochen. Wie Peter Wüst von den Werken informierte, seien die schadhaften Teile am Mittwoch ausgetauscht worden, sodass die Trinkwasserversorgung wiederhergestellt werden konnte. Bis voraussichtlich Ende nächster Woche soll auch die Straßendecke wieder repariert sein, solange wird der Verkehr über eine Ampel geregelt. Die für Mittwoch angekündigte Sperrung der Gommersheimer Straße in Dudenhofen wurde wegen des Vorfalls verschoben. Dort sollen Hausanschlüsse hergestellt werden. Sobald mit den Arbeiten begonnen werden kann, werde die Sperrung rechtzeitig angekündigt, sagt Wüst.