Bücher leihen und lesen bleibt offenbar beliebt – die Ausleihzahlen steigen bei der Gemeindebücherei Mutterstadt. Und auch das Veranstaltungsangebot in der Einrichtung wächst wieder nach der Corona-Pause, berichtet Büchereileiterin Birgit Bauer.

„Wie die Statistik 2022 belegt, ist die Nachfrage nach Büchern vor Ort wieder ansteigend“, sagt Birgit Bauer erfreut. Fast 9000 Medien mehr wurden im Vergleich zum Vorjahr ausgeliehen (2021: 84.579 Medien, 2022: 93.273). Bei den registrierten Bibliotheksnutzern sei der stärkste Anstieg bei den Kindern bis zwölf Jahren zu verzeichnen: Im vergangenen Jahr waren es 553 eingetragene kleine Nutzer gegenüber 403 Kindern im Jahr 2021, berichtet die Bücherei-Leiterin.

Dafür gesorgt haben vielleicht auch die wöchentlichen Vorleseangebote für Kinder, die bereits Kinder ab zwei Jahren und deren Eltern ansprechen würden. Außerdem gab es erstmals einen Vorlesesommer für Kindergartenkinder. Führungen für Klassen und Kindergartengruppen hätten ebenfalls wieder vermehrt auf dem Programm gestanden. „Wohl auch die soziale Komponente, eine gebührenfreie Nutzung der Bücherei für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, wo alles immer teurer wird, war ein oft gehörtes Argument bei der Neuanmeldung von Kindern“, so die Erfahrung in der Gemeindebücherei.

Am Donnerstag, 2. Februar, beginnen nun im neuen Jahr wieder die Vorlesungsreihen für Kinder: „Bücherminis“ und „Bücherfresser“ sind im wöchentlichen Wechsel eingeladen. Die Termine und vorgesehenen Bücher sind auf der Homepage der Bibliothek nachzulesen.

Lesungen und Ausstellung

Tipps, wie man sich auf den Ruhestand vorbereiten und dem Älterwerden auch mit Freude begegnen kann, soll es mit Witz und Humor und einer Prise Lebensweisheit am Dienstag, 14. März, geben. Denn dann liest der Medienexperte, TV-Profi und Professor für Medienbildung Axel Beyer aus seinem Buch „Immer ausschlafen ist auch keine Lösung“. Beyer entwickelte einige TV-Formate und hat mit laut Ankündigung unter anderem mit Alfred Biolek oder Thomas Gottschalk zusammengearbeitet. Als Leiter der Media School Köln war der Professor zuletzt tätig.

„Kriminell und pfälzisch“ geht es am Donnerstag, 20. April, mit Britta und Christian (Chako) Habekost weiter. Bei der Lesung in Kooperation mit dem Rhein-Pfalz-Kreis stellen die beiden ihren neuesten Elwenfels-Krimi „Traubentod“ vor.

„Smoland trifft Mutterstadt“ heißt es im Mai. Denn vom 22. bis 26. Mai feiert die Bücherei mit den Kindern den 60. Geburtstag von Astrid Lindgrens Buch „Michel in der Suppenschüssel“. Eine Tablet-Station für Sprachtraining, eine Lesung, Bastelangebote sowie eine Erzählstunde und ein Kinonachmittag zum Buch finden laut Ankündigung statt. Das bäuerliche Leben in Lönneberga im Kinderbuch soll dabei der Geschichte der Bauern in Mutterstadt begegnen.

Eine Buchausstellung unter dem Titel „Im Westen viel Neues“ mit Reisetipps zu den Nachbarländern Frankreich, Belgien und Luxemburg zeigt die Gemeindebibliothek von 5. bis 23. Juni anlässlich des Kultursommers Rheinland-Pfalz. Der steht in diesem Jahr unter dem Motto „Kompass Europa westwärts“.

Im Netz

www.gemeindebibliothek-mutterstadt.de.