Teneka Becker, 52, übernimmt ab Januar 2022 die Gesamtleitung des Kultursommers Rheinland-Pfalz, teilt das Kulturministerium mit. 27 Jahre lang hatte Jürgen Hardeck – jetzt Kulturstaatssekretär – als Geschäftsführer den Kultursommer geleitet.

Teneka Beckers, die aus der Pfalz stammt, ist seit 14 Jahren Geschäftsführerin des Trierer Kulturzentrums Tuchfabrik des Tufa e.V., die jährlich rund 400 Veranstaltungen und 70.000 Besucher (vor der Pandemie) verzeichnet. Kulturministerin Katharina Binz würdigte Beckers als „ausgewiesene Fachfrau“. Mit dem Team der Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur, die seit 2013 Trägerin des Kultursommers Rheinland-Pfalz ist, werde sie als Leiterin des Kultursommers „nicht nur eine gute Ansprechpartnerin für die Kulturschaffenden im Land sein, sondern auch gewiss neue Akzente setzen“.

Ihre Berufung erfolgte auf Grundlage einer bundesweiten Ausschreibung im anonymisierten Bewerbungsverfahren, informierte das Ministerium. Teneka Beckers’ Stelle ist eine neue: Die bisherige zweite Geschäftsführung in der Kulturstiftung werde „durch diese wichtige Gesamtleitungs- und Koordinationsstelle ersetzt“, so das Ministerium.

„Eine Ehre“

Beckers folgt auf Jürgen Hardeck, der nun Kulturstaatssekretär ist. „Der Kultursommer – als wichtigstes Förderinstrument der Freien Szene von Rheinland-Pfalz – wird bei Teneka Beckers, die ich seit vielen Jahren kenne und schätze, in guten Händen sein“, nahm er Stellung zur Personalie. Sie freue sich auf den „gemeinsamen Weg in die Zukunft als zuverlässige Partner“ für die Kulturschaffenden von Rheinland-Pfalz, ergänzte Katharina Popanda, Geschäftsführerin der Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur.

„Als ich den Kultursommer vor etwa 20 Jahren als junge Kulturveranstalterin in der Eifel kennengelernt habe, hat er mich sofort überzeugt. Nicht nur, aber gerade im ländlichen Raum, eröffnet er den Kulturschaffenden Möglichkeiten und ermutigt die Akteure, Neues zu wagen. Von daher ist es mir eine besondere Ehre, an der Weiterentwicklung dieses so wichtigen Förderinstruments der freien Szene in Rheinland-Pfalz mitwirken zu dürfen“, sagt Teneka Beckers.

Die 52-Jährige hat in Köln Kunstgeschichte und Germanistik studiert, wo sie auch am Betrieb eines freien Theaters beteiligt war. Später studierte sie Kultur- und Medienmanagement in Berlin – und zog auf eine Burg in der Eifel. Im Kultursommer Rheinland-Pfalz hat sie Projekte wie das Kindertheaterfestival „SommerHeckMeck“ verwirklicht.