Mutterstadt organisiert am Samstag, 18. April 2026, wieder einen Frühjahrsputz. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Rathaus, gesammelt wird im Ortsgebiet.

Auch in diesem Jahr organisiert die Gemeinde Mutterstadt einen Frühjahrsputz der Landschaft. Für Samstag, 18. April 2026, lädt die Gemeindeverwaltung zur Müllsammelaktion unter dem Titel „Sauberes Mutterstadt“ ein. Die gesamte Bevölkerung ist zum Mitmachen eingeladen, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde.

Beteiligen können sich Bürger, ebenso Vereine, Schulen, Kindergärten und weitere Organisationen. Ziel der Aktion ist es, Unrat einzusammeln, der im Ortsgebiet und an den Zufahrten der Gemarkung Mutterstadt achtlos weggeworfen wurde, so die Gemeindeverwaltung. Treffpunkt für die freiwilligen Helfer ist um 9 Uhr am Rathaus in der Oggersheimer Straße 10. Dort werden die Teilnehmer in Gruppen eingeteilt und mit der notwendigen Ausrüstung ausgestattet. Arbeitshandschuhe sollen nach Angaben der Gemeinde selbst mitgebracht werden.

Gesammelt wird zunächst im gesamten Ortsgebiet sowie an den Zufahrten. Bei entsprechendem Interesse und nach vorheriger Absprache sei es zudem möglich, auch in anderen Bereichen Mutterstadts tätig zu werden, etwa auf Spielplätzen. Wie in den Vorjahren übernimmt der Gewerbeverein Mutterstadt die Verpflegung der Helfer, teilt die Gemeinde mit.