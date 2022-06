Silke Schmitt-Makdice steht als Bürgermeisterin vor großen Herausforderungen. Ihr fachlicher Hintergrund hilft ihr dabei, diese zu meistern.

„Attraktive Jugendarbeit, offene Verwaltung, Zusammenhalt der Ortsgemeinden, eine leistungsfähige und moderne Feuerwehr, die Verbandsgemeinde noch lebenswerter machen“: Mit diesen Themen hat die Sozialdemokratin Silke Schmitt-Makdice im Wahlkampf für sich geworben. Sie hat ihr Ziel erreicht. Sie ist ab Freitag für acht Jahre gewählte Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen. Nun geht es an die Umsetzung ihrer Wahlkampfversprechen. Die Pandemie, der Ukraine-Krieg und der Klimawandel bringen weitere große Herausforderungen für die Verwaltungschefin. Sie muss sich in der nächsten Zeit in die einzelnen Aufgabengebiete einarbeiten. Die 43-jährige Hanhofenerin hat alle notwendigen fachlichen Voraussetzungen dafür. Sie war Finanzabteilungsleiterin der Stadt Speyer, hat Führungserfahrung und kennt den Verwaltungsalltag aus dem Effeff. Dass sie eine Frau ist, was immer wieder mal betont wird, spielt nur eine untergeordnete Rolle. Egal, ob Mann oder Frau, letztlich zählt das Ergebnis.