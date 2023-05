Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wenig mehr als fünf Wochen hat Jeffrey Bauer Zeit, den Silberseestrand in Bobenheim-Roxheim auf Vordermann zu bringen und seine „fliegenden Bauten“ heranzuschaffen und einzurichten. Am 1. Mai beginnt dort die Badesaison, in die der Schausteller aus Worms große Erwartungen setzt.

Das Südufer des Silbersees sei „ein Rohdiamant“, sagt Jeffrey Bauer. „Den Ausblick kenne ich seit meiner Kindheit“, erzählt der 35-Jährige, der mit Frau und