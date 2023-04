Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Gemeinderatsmitglieder haben sich am Donnerstagabend einen neuen Pächter für den Badestrand am Silbersee ausgeguckt. Dieser soll ab Mai probehalber für ein Jahr das Gelände bewirtschaften. Das ging allerdings nicht ohne Kritik am Bürgermeister und großer Diskussion vonstatten. Diese nahm eine Wendung, die wohl wirklich niemand vorhergesehen hat.

Bürgermeister Michael Müller (SPD) hatte es sicher gut gemeint mit seinem Vorhaben, aus den 19 Bewerbern, die nach der Kündigung der bisherigen Kioskbetreiber probeweise den