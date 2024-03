Der Fall von Hakan Binbasioglu zeigt, welche Auswirkungen Bürokratie auf Menschen hat.

Gesetze, Regeln und Vorschriften sind per se nicht schlecht. Sie sollen für Verlässlichkeit, Gerechtigkeit und Gleichheit sorgen. Zu Problemen kann es aber offenbar kommen, wenn öffentliche Verwaltungen nicht funktionieren und/oder staatliche Behörden zusammenarbeiten müssen. Hakan Binbasioglu sitzt wegen einer fehlenden Bestätigung der Kreisverwaltung in der Türkei fest. Das hat für ihn und seine Familie persönliche und wirtschaftliche Folgen. Verwaltungshandeln erfordert daher viel Fingerspitzengefühl und vor allem Kommunikation – in diesem Fall frühzeitig mit den Betroffenen, um die Situation für alle zügig und zufriedenstellend zu lösen.