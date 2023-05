Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Politik und Gesetzgebung haben dem Karnevalverein Uno in Waldsee bei der Gestaltung der Motivwagen wieder einmal in die Karten gespielt. Am Dienstag, 21. Februar, 13.33 Uhr, setzt sich der Fasnachtsumzug in Bewegung.

Für die Uno war klar: Der Umzug findet statt, allen Anforderungen und Herausforderungen der sich verschärfenden Sicherheitsbestimmungen zum Trotz.