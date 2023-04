Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Altrip wird es am Rosenmontag einen Fasnachtsumzug geben, in Neuhofen und Waldsee ziehen die Narren am Fasnachtsdienstag, 21. Februar, durch die Dorfstraßen. Die Fasnachtsvereine, die als Veranstalter fungieren, stehen seit Monaten im Austausch mit dem Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Rheinauen, das die Ehrenamtlichen unterstützt.

Der zuständige Fachbereichsleiter Thomas Hauser erklärt auf RHEINPFALZ-Anfrage, dass bereits vor mehreren Monaten eine Risikoanalyse erstellt wurde und Gespräche mit den Vereinen und der Polizei