Die Randale auf dem Abenteuerspielplatz in Dudenhofen nimmt kein Ende. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden eine Bank und ein Tisch aus der Verankerung gerissen. Ortsbürgermeister Jürgen Hook (SPD) will Anzeige erstatten. In der Hexennacht zuvor hinterließen Unbekannte Müll wie Pappbecher und Getränkeflaschen. Hook informiert, dass auch ein Autoschlüssel zurückgelassen worden sei und dieser im Rathaus bei ihm abgeholt werden könne. In den vergangenen Wochen wurden auf dem Abenteuerspielplatz immer wieder randaliert, Müll zurückgelassen, und es wurden Gebäude mit Graffiti besprüht. Der Ortsbürgermeister berichtet, dass unter anderem ein geschätzt 200 Kilogramm schwerer und vom Bauhof gerade wieder aufgestellter Marterpfahl aus der Verankerung gerissen worden sei. „Diese Gewalt ist Wahnsinn“, sagt Hook, der „nicht weiter tatenlos zusehen möchte“. Er denkt darüber nach, den Spielplatz nachts zu sperren oder Kameras zu installieren. Das müsse aber rechtlich abgeklärt werden, sagt Hook.