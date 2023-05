Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Dudenhofens Ortsbürgermeister Jürgen Hook (SPD) schwillt seit einigen Wochen regelmäßig der Kamm. Der Grund sind Rückstände geselliger Zusammenkünfte in der Natur. Erst am Samstag keimte der Ärger wieder auf, als Hook am Morgen ein Foto in seinem Nachrichteneingang entdeckte: ein wildes Sammelsurium an Wohlstandsmüll auf dem Abenteuerspielplatz.

Angebrochene und leere Glas- und Plastikflaschen, Dosen, Chipstüten, Pizzakartons, Alufolie, Pappbecher. So sah der Mix aus, der auf einem Holztisch und auf dem Boden verteilt