Die Personalvorschläge der CDU Harthausen für die Gemeindeführung sind wohlüberlegt. Das Konzept kann aufgehen.

Mit Rainer Schaust, Matthias Löffler und Lisa Ball soll künftig ein Trio die Geschicke der Gemeinde Harthausen lenken. Die CDU hat bei den Wahlen überzeugt, ist dadurch im Ortsgemeinderat in der Überzahl und kann ihre Personalvorschläge sowie die dafür notwendige Änderung der Hauptsatzung durchwinken. Schaust bringt seine langjährige Erfahrung als Ratsmitglied und Ortsbürgermeister mit, Löffler überzeugt durch seinen beruflichen Hintergrund und Ball fiel in der vergangenen Legislaturperiode immer wieder mit ihrer Hartnäckigkeit bei der Kita-Frage auf. Drei Personen, die sich ergänzen, die sich die Arbeit untereinander aufteilen und die Last des Amts auf mehreren Schultern verteilen können. Ein Trio, das erfolgreich werden kann.