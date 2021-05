Lange drum herum reden muss man da nicht: Corona hat auch dem Seniorenbeirat der Verbandsgemeinde (VG) Lambsheim-Heßheim im vergangenen Jahr einen Strich durch die Rechnung gemacht. Viele geplanten Aktivitäten mussten wegen der Pandemie abgesagt werden. Am Weitermachen hindert das die Mitglieder aber nicht. Für 2021 stehen die ersten Projekte schon in den Startlöchern.

Aus der Mehrgenerationenmesse, die eigentlich für den vergangenen September im Heßheimer Bürgerhaus geplant war, wurde nichts. Drei Vorträge sind wegen Corona geplatzt. Und doch konnte der Seniorenbeirat der VG Lambsheim-Heßheim im vergangenen Jahr zumindest einige Veranstaltungen auf der Haben-Seite verbuchen: einen Arthrose-Vortrag zum Beispiel, den Start der eigenen Webseite www.seniorenbeirat-lambsheim-hessheim.de und die große Infoveranstaltung zum Digitalbotschafter, kurz „DigiBo“-Projekt, das Brücken zwischen Senioren und der digitalen Welt auf Smartphones, Computern und Tablets bauen will. 40 Personen hatten sich laut der Seniorenbeiratsvorsitzenden Sonja Welz damals gemeldet und Interesse an einem solchen Angebot signalisiert.

Diabetes-Sprechstunde

Unter anderem dieses Thema will Welz deshalb 2021 in Eigenregie fortsetzen – und zwar schnell. „Gerade in Corona-Zeiten ist es doch wichtig, Menschen Kontakte anzubieten“, sagt sie. Ihre Idee: Ein digitaler Internet-Stammtisch, dem zumindest die Fortgeschrittenen Internet-Nutzer über eine Videokonferenz beiwohnen können. „Wenn da Interesse besteht, will ich den Start geben, damit sich die Menschen austauschen, vielleicht sogar Freundschaften knüpfen können“, sagt Welz. Mindestens alle zwei Wochen könnte so ein digitaler Stammtisch stattfinden, meint sie. „Aber das sollen die Mitglieder selbst entscheiden.“

Weitere Helfer gesucht

Auch ein zweites Projekt steht laut Welz – neben der bereits angebotenen Einkaufshilfe etwa – in den Startlöchern. Rund ums Thema Diabetes soll es bald eine regelmäßige Sprechstunde geben, eventuell mit zwei Krankenschwestern und einem Arzt. „Das ist ein ganz großes Thema für viele Leute und wir wollen es auch groß aufziehen“, sagt Welz. Vorstellen könnte sie sich in diesem Zusammenhang auch Kochkurse in der Küche im Heßheimer Rathaus, in die man auch die Landfrauen einbinden könnte. „Beim gemeinsamen Kochen kann man dann auch sehen, dass es eigentlich ganz einfach ist, diabetesgerecht zu essen.“

Weniger einfach wird es dagegen für den Seniorenbeirat, alle Veranstaltungen und Aktivitäten zu schultern. „Solange das Team so klein ist, schaffen wir nicht mehr“, sagt Welz. Sie hofft, bald weitere ehrenamtliche Helfer zu finden, auch für den Fahr- und Begleitdienst, den der Beirat zum Impfzentrum nach Schifferstadt anbieten will. Das „DigiBo“-Projekt soll weitergehen, neue Vorträge und Präventionsveranstaltungen sollen angesetzt werden. „Ideen habe ich noch viele.“ Bis dahin aber, sagt Welz, gehen die Planungen normal weiter.

Kontakt