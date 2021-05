Die neue Internetseite des Seniorenbeirats der Verbandsgemeinde (VG) Lambsheim-Heßheim ist fast fertig. Der erste Entwurf wurde den Mitgliedern bereits vorgestellt, und der Verbandsbürgermeister zeigt sich begeistert. Voran geht es auch mit dem neuen Flyer und dem Digitalbotschafter-Projekt – im Gegensatz zu einem weiteren Vorhaben.

Auf das Tafelprojekt „Geben, nehmen, retten“, bei dem es darum geht, einwandfreie Lebensmittel vor der Tonne zu bewahren, gibt es laut Sonja Welz, Vorsitzende des Seniorenbeirats, noch keine Resonanz. Wie berichtet, kooperiert der VG-Seniorenbeirat seit November 2019 mit den Maltesern, die in Frankenthal die Tafel betreiben – mit dem Ziel, gespendete Lebensmittel in den sechs Ortsgemeinden zu verteilen.

Besser läuft es mit Blick auf die neue Webseite des Seniorenbeirats. Bürgermeister Michael Reith (SPD) lobte kürzlich in der Sitzung die vorgestellte Homepage als „übersichtlich und gut aufbereitet“. Aufgeführt sind dort etwa Vorträge, Präventionsangebote und Informationen zum Bürgerbus, jeweils mit Zielen und Ansprechpartnern. Die Dienstnummern wurden, wie Reith erklärte, über die Verwaltung vergeben und auf die jeweils privaten Anschlüsse der Projektleiter geschaltet.

150 Euro für den Feinschliff genehmigt

Über ein auf der Webseite eingebettetes Blog sollen zudem Informationen zu Veranstaltungen gegeben werden. In einem Nachrichtenbereich möchte der Beirat außerdem auf „hochbrisante Themen“ hinweisen, sagte Welz und nannte Betrugsmaschen, aber auch Meldungen und Zeitungsberichte als Beispiele. „Jeder soll sich über wichtige Themen informieren können und nichts verpassen, auch wenn er sich die Tageszeitung nicht leisten kann“, sagte Welz. Etwa „zwei bis drei Stunden professionelle Hilfe“ fehlten noch, sagte die Vorsitzende. Dafür genehmigten die anwesenden Mitglieder eine Pauschale in Höhe von 150 Euro.

Für das Projekt „Digitalbotschafter“ soll es am Mittwoch, 9. September, um 16 Uhr, eine Informationsveranstaltung im Bürgerhaus in Heßheim geben, kündigte Welz an. Die Idee des Projekts ist es, Senioren im Umgang mit digitalen Endgeräten – etwa Tablets, Laptops und Smartphones – zu schulen, damit sie sich im Internet und mit den Geräten zurechtfinden. Bei der Veranstaltung im Bürgerhaus soll zunächst der Bedarf ermittelt werden. Aber auch Senioren, die sich in einer zweitägigen Schulung in Ludwigshafen ausbilden lassen, will man finden.

Flyer wird im August verteilt

Ähnlich wie die Homepage ist auch der neue Flyer für den Seniorenbeirat aufgebaut, der in einer Auflage von 10.000 gedruckt wird und in der letzten Juli- beziehungsweise ersten Augustwoche mit dem Amtsblatt verteilt werden soll. Zudem soll er an einigen Stellen ausgelegt werden. Für die professionelle Hilfe bei der Gestaltung hat der Beirat laut Welz 250 Euro investiert.

Senioren seien eine „starke Hausmacht“, sagte Welz, die kürzlich beim Landesseniorenbeirat zu Gast war. 34 Prozent der Bevölkerung seien heute über 60 Jahre alt. Deswegen sei es wichtig, in der Politik besser wahrgenommen zu werden. „Es liegt an den Senioren, viele nehmen zu wenig Anteil oder kämpfen nicht.“ Doch könne man nicht nur fordern, sondern müsse auch selbst etwas tun. Eine stärkere Interessenvertretung und mehr Transparenz des Landesseniorenbeirats nannte sie als Ziele, außerdem die Förderung der Pressearbeit, mehr Ausschüsse und mehr Miteinander.