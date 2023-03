Spargelfans dürfen sich freuen: Im Speyerer Umland werden die ersten Stangen gestochen. Der Dudenhofener Landwirt Andreas Zürker hat am Freitagmorgen mit der Ernte begonnen. Richtig Fahrt aufnehmen dürfte diese aber erst in rund einer Woche.

Andreas Zürker baut auf rund 30 Hektar rund um Dudenhofen Spargel an. Mitte der Woche habe er versuchsweise die ersten 20 Stangen gestochen. Ganz klassisch mit Kartoffeln und Schinken seien sie auf den Teller gekommen und „butterzart“ gewesen, berichtet der Landwirt. Am Freitag ging es dann mit der richtigen Ernte los, am Nachmittag gibt es dann schon den ersten Spargel im Laden des Andreashofs zu kaufen. „Im Moment gibt es nur eine kleine Menge“, sagt Zürker. Das regnerische Wetter sorge dafür, dass die Spargelstangen erst verhalten sprießen. Ab Mitte kommender Woche soll es aber sonniger werden, dann rechnet Zürker auch mit mehr Spargel, der geerntet werden kann.

Zwar gebe es schon seit einigen Tagen deutschen Spargel zu kaufen, der mit Hilfe von Heizungen gereift sei. Er sei aber der erste im Umkreis, der Spargel sticht, der unter der Folie, aber ohne Heizung gewachsen sei, sagt Zürker. Eine Handvoll Erntehelfer unterstützt ihn dabei, weitere Saisonarbeitskräfte aus Rumänien sollen kommen. Der gestiegene Mindestlohn, der auch die Spargelerzeuger in der Pfalz betrifft, macht Zürker keine großen Sorgen. „Die Löhne waren auch letztes Jahr schon höher“, berichtet er. Wer viel geleistet habe, der habe auch bisher schon zwölf Euro bekommen. Der Sprung sei deshalb nicht so hoch.

Der Dudenhofener Landwirt lenkt den Blick stattdessen auf ein anderes Thema, das den Bauern zu schaffen machen könnte: „Das größte Problem ist, wenn die Supermärkte keine deutsche, sondern ausländische Ware nehmen“, sagt er. Ob das dieses Jahr zum Problem werde, müsse sich noch zeigen. Was die Preise betrifft, so sollen diese zumindest in Zürkers Hofladen im Vergleich zum vergangenen Jahr nicht steigen.

Die Bedeutung, die der Spargelanbau in Rheinland-Pfalz immer noch hat, zeigen die Zahlen des Statistischen Landesamts: Spargel wurde demnach im Jahr 2021 auf einer Fläche von 1400 Hektar angebaut – von gut 100 Betrieben, die auf eine Erntemenge von 5900 Tonnen kamen.