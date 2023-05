Fast fünf Monate lang haben die Dannstadt-Schauernheimer ohne eine örtliche Filiale der Deutschen Post auskommen müssen. Das hat sich nun geändert.

Das Warten hat ein Ende: Ab sofort können die Dannstadt-Schauernheimer wieder in ihrem Dorf Briefe aufgeben, Pakete versenden oder abholen und müssen dafür nicht mehr in Nachbargemeinden wie Mutterstadt fahren. Nach Angaben der Deutschen Post ist der neue Standort ein vertrauter: der Getränkemarkt Frank in der Hauptstraße 120 im Ortsteil Dannstadt.

Der Getränkemarkt hatte die Postdienstleistungen bis Januar 2023 jahrelang zusätzlich zum eigentlichen Geschäft angeboten und wurde von den Kunden rege genutzt. Für die Menschen im Ort war der Wegfall der Postfiliale ein weiterer Rückschlag, da im Herbst 2022 mit der Schließung der Tegut-Filiale in Schauernheim nur wenige Monate zuvor schon die zweite Poststelle in der Ortsgemeinde verschwunden war.

Anfang März hatte Ortsbürgermeisterin Manuela Winkelmann (CDU) dann überraschend angekündigt, dass eine neue Postfiliale eröffnen werde – ebenfalls in der Hauptstraße, aber an anderer Stelle. Die Deutsche Post hatte dafür auch bereits die Möbel organisiert und stand in die Startlöchern. Doch aus dem geplanten Termin am 8. März wurde nichts, wie sich nur kurze Zeit später herausstellte. Grund waren – am Ende wohl unüberwindbare – Schwierigkeiten beim Ausgestalten des erforderlichen Pachtvertrags.

Im Mai ist die Post nun also in die Hauptstraße 120 zurückgekehrt. Laut Pressesprecher Heinz-Jürgen Thomeczek bietet die neue Partnerfiliale Brief-, Paket- und Expressdienstleistungen. Die Öffnungszeiten sind montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9 bis 12.30 Uhr und von 14.30 bis 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 12.30 Uhr. Mittwochs ist geschlossen.