Nachdem im Herbst 2022 mit der Tegut- auch die Postfiliale in Schauernheim geschlossen und im Januar die Poststelle in Dannstadt weggefallen ist, bleibt das Dorf vorerst ohne Poststelle. Aus der Eröffnung einer neuen am Mittwoch, 8. März, ist nichts geworden.

In der Ratssitzung am 2. März hatte Ortsbürgermeisterin Manuela Winkelmann (CDU) noch erfreut verkündet, am Mittwoch, 8. März, werde im Ortsteil Dannstadt eine neue Postfiliale eröffnen. Die werde sich wieder in der Hauptstraße befinden, aber an anderer Stelle als bisher. Zur Erinnerung: Bis Januar hatte der Getränkemarkt Frank zusätzlich zum eigentlichen Geschäft als Postfiliale fungiert. Seit Mitte Januar mussten Bürger in benachbarte Gemeinden wie Mutterstadt fahren, um Briefe aufzugeben, Pakete abzugeben oder abzuholen.

Bereits am nächsten Tag teilte Büroleiter Benjamin Mundzeck von der Verwaltung der Verbandsgemeinde (VG) Dannstadt-Schauernheim jedoch mit, dass es ganz frische Informationen von der Deutschen Post gibt: Aus der geplanten Eröffnung der neuen Filiale am 8. März werde nichts. Einen neuen Termin könne der Konzern noch nicht nennen. Das bestätigte Winkelmann im Bauausschuss vergangene Woche.

Kurz darauf bekräftigte auch VG-Pressesprecherin Susanne Klein diese Angaben und ergänzte: „Das Interesse der Deutschen Post, eine Postfiliale in Dannstadt-Schauernheim zu eröffnen, ist groß. Sogar die Möbel hierfür waren schon auf den Weg gebracht worden.“ Überraschend hätten sich dann jedoch Unklarheiten beim Ausgestalten des Pachtvertrags erheben, woraufhin sämtliche Aktivitäten gestoppt worden seien.

Nach Angaben der Deutschen Post sei die Situation vor Ort zwischen dem jetzigen Pächter, dem Verpächter und der neuen Pächterin noch nicht geklärt. „Man stehe jedoch in den Startlöchern und könne sofort loslegen, sobald der Pachtvertrag mit der neuen Mieterin abgeschlossen sei“, berichtet Klein von der Mitteilung des Unternehmens. Dabei hebt sie hervor, dass der Pachtvertrag zwischen der Besitzerin der Räumlichkeiten und der neuen Pächterin geschlossen wird. „Die Deutsche Post tritt nicht selbst als Mieterin auf, sondern als Geschäftspartnerin des geplanten neuen Ladens“, erläutert sie.